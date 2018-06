Prima Doamna a SUA, Melania Trump, s-a deplasat din nou, joi, la frontiera cu Mexicul, la Tucson, in statul Arizona, pentru a se intalni acolo cu copii despartiti de parintii lor migranti fara acte in regula, un simbol al crizei migratiei in curs de desfasurare in SUA, informeaza AFP.



Melania Trump a vizitat un centru al serviciilor vamale si al protectiei frontierelor CBP, unde a evocat situatia la frontiera sudica a tarii cu autoritatile locale.



"Vreau sa va multimesc tuturor pentru aceasta munca dificila", le-a spus ea responsabililor CBP. "Stiu cat de dificila si periculoasa…