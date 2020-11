Stiri pe aceeasi tema

- Securitatea a fost maxima, ieri, la Centrul de recreere Morton și Barbara Mandel din Palm Beach, Florida, unde o singura persoana a intrat ieri sa voteze. Fara masca, deși era obligatorie, prima doamna Melania Trump și-a exercitat dreptul de vot. Prima doamna, care a contractat luna trecuta virusul,…

- Prima doamna a SUA, Melania Trump, a votat marti la Palm Beach, orasul din sud-estul Floridei unde ea si sotul sau, presedintele Donald Trump, si-au mutat resedinta privata in anul 2019, transmite agentia EFE.Ea nu a spus cui si-a dat votul, spre deosebire de sotul ei, care a votat anticipat…

- Miliardarul Michael Bloomberg a strans peste 16 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe fosti infractori din Florida sa poata sa voteze in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Același Bloomberg a anunțat ca va cheltui cel puțin 100 de milioane de dolari pentru a susține campania lui Joe Biden in…

- Miliardarul Mike Bloomberg va cheltui cel putin 100 de milioane de dolari pentru a sustine campania candidatului democrat Joe Biden in Florida, un stat-cheie in alegerile prezidentiale din SUA, a apreciat duminica anturajul lui pentru cotidianul american Washington Post, informeaza luni AFP.…

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida, transmite…

- Compania Moderna se confrunta cu acuzatii grave pentru ca nu a facut publica finantarea de aproape 1 miliard de dolari, de la guvernul american, potrivit Mediafax.Grupul de cercetare al Departamentului Apararii al SUA examineaza brevetele solicitate si castigate de Moderna, o companie americana…

- Cantareata si actrita Jennifer Lopez si logodnicul ei, Alex Rodriguez, fost jucator de baseball, au cumparat recent cu 40 de milioane de dolari o proprietate pe Star Island din Miami, potrivit Variety, potrivit news.ro.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe Liviu Dragnea - Incarcerea sa este una perfect…

- Muzicianul american Jon Bon Jovi a vandut o proprietate din Palm Beach pentru aproximativ 20 de milioane de dolari, iar in aceeasi zi a cumparat cu 43 de milioane de dolari o proprietate aflata la cativa kilometri distanta, potrivit The Real Deal, potrivit news.ro.In 2018, el a cumparat vila…