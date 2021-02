Stiri pe aceeasi tema

- Nick Radoi este dezamagit de rezultatul alegerilor din Statele Unite ale Americii și a facut declarații uluitoare din culisele celui mai mare eveniment mondial din acest an. Afaceristul nu poate accepta frangerea lui Donald Trump și nu crede in viitorul președinte.

- Trump promite tranziția “ordonata” a puterii Joi dimineața, Camera Reprezentanților și Senatul american, in ședința comuna, l-au confirmat pe Joe Biden drept noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Donald Trump a declarat in cele din urma ca aceasta decizie reprezinta incheierea mandatului sau.…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a felicitat, intr-un final, pe presedintele ales Joe Biden pentru victoria sa in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie si a anuntat ca este ”pregatit sa munceasca” impreuna cu succesorul lui Donald Trump, modelul liderului brazilian de extrema dreapta,…

- Mitch McConnell, liderul majoritații republicane din Senatul Statelor Unite, a recunoscut astazi victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidențiale impotriva lui Donald Trump, a doua zi dupa ce rezultatele au fost confirmate de colegiul electoral. „Colegiul electoral a vorbit, așa ca astazi…

- Presedintele ales, Joe Biden, a criticat luni in mod ferm refuzul presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale din SUA, inclusiv prin procesele intentate pentru a contesta rezultatul scrutinului, informeaza AFP. Citește și: Jocul majoritatilor…

- Nemulțumit de rezultatul scutinului din 3 noiembrie, Donald Trump nu cedeaza. Ocupantul, inca, al fotoliului de la Casa Alba incepe razboiul impotriva falsului din alegerile americane. Intr-un discurs de 46 de minute, „aprope cel mai important pe care l-am susținut“, dupa cum afirma chiar el, Trump…

- Președintele american Donald Trump și-ar putea anunța intenția de a candida la cea mai inalta funcție din stat in 2024, in ziua inaugurarii lui Joe Biden, care și-a anunțat victoria in alegeri, scrie presa americana. The Daily Beast, referindu-se la sursele sale, a anunțat ca Trump examineaza diferite…

- Ce se intampla acum in Statele Unite pare desprins din filme. Donald Trump, invins in lupta pentru un nou mandat la Casa Alba de democratul Joe Biden, susține ca alegerile au fost fraudate. Echipa lui de avocați a prezentat cateva exemple.