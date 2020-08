Alertă de COD GALBEN de ceaţă. Ce judeţe sunt vizate

COD GALBEN, valabil de la ora 8:00 până la ora 10:00 In zona: Județul Suceava: Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna; Se vor semnala: local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 mCOD GALBEN, valabil de la ora 7:20 până la ora 9:30 In zona : Județul… [citeste mai departe]