- Purtatorul de cuvant al acesteia a spus ca jacheta inscripționata, care se gasește cu 39 dolari la Zara, nu a avut “niciun mesaj ascuns”, dar Donald Trump nu este de acord. In timpul imbarcarii pe avionul prezidențial, in drum spre copiii imigranților de la frontiera Texas-Mexic, Melania Trump a purtat…

