Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a aparut luni in public pentru prima data dupa operatia la rinichi din 14 mai, informeaza DPA. Sotia presedintelui Donald Trump a stat alaturi de acesta, in primul rand, la o ceremonie de la Casa Alba in onoarea familiilor soldatilor americani cazuti la datorie, a relatat televiziunea CNN. Melania Trump, in varsta de 48 de ani, a fost externata luna trecuta, la cinci zile dupa o interventie chirurgicala, iar ulterior nu a mai fost vazuta in public. Ea a transmis presei o declaratie in care a respins speculatiile legate de starea sa de sanatate. "Doamna…