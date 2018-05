Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump, 48 de ani, sotia presedintelui american Donald Trump, a fost operata cu succes pentru o problema benigna la rinichi, a comunicat Casa Alba. Sotia presedintelui Trump a fost operata luni dimineata la un centru medical militar de langa Washington. "Procedura a avut succes si nu au existat…

- Ea va ramane internata toata saptamana la un spital militar de langa Washington, unde a avut loc interventia. Casa Alba a precizat ca presedintele Donald Trump a vorbit cu chirurgul inaintea operatiei si si-a vizitat sotia la spital de indata ce a fost posibil.

- Melania Trump, prima doamna a Americii, a fost spitalizata si supusa, luni, unei interventii chirurgicale renale, la Spitalul National Militar Walter Reed situat langa Washington, conform unui...

- Odata intoarsa din vizita de stat de la Washington, prima-doamna a Franței este pusa pe dezvaluiri. Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, a facut mai multe marturisiri cel puțin șocante despre omoloaga sa de la Casa Alba. Melania, captiva la Casa Alba? A petrecut timp de cateva…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna, Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba, transmite News.ro . Presedintele francez il va avertiza pe Trump cu privire la faptul ca noi amenintari teroriste pot aparea daca SUA se…

- Alerta la Casa Alba, cladirea fiind izolata dupa ce in apropierea ei s-au tras mai multe focuri de arma. Masura de urgența a fost luata chiar daca președintele Donald Trump nu se afla in incinta in acel moment, transmite AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…