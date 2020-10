Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti au blocat luni centrul mai multor orase din Polonia, in a cincea zi de proteste impotriva unei interdictii cvasitotale a avorturilor. Organizatorii au anunțat ca protestele fața de decizia Tribunalului Constituțional urmeaza sa continue in zilele urmatoare.

- Mii de oameni au protestat, sambata, in Polonia, impotriva unei decizii a Tribunalului Constituțional, care interzice aproape in totalitate avortul, relateaza Mediafax.Mii de oameni s-au strans in Varsovia, cu mesaje precum „Acesta este un razboi” si „Distantare de 1,5 m de uterul meu”, pentru…

- Mii de persoane au manifestat vineri seara in intreaga Polonie – in ciuda restricțiilor mult mai severe instituite impotriva propagarii pandemiei – dupa ce Tribunalul constituțional a decis limitarea recurgerii, deja restranse, la avort. Tribunalul a invalidat o dispoziție ce autoriza totuși intreruperea…

- Mai multe sute de demonstranti au protestat la Varsovia in cursul noptii de joi spre vineri fata de interdictia aproape totala a avorturilor impusa in Polonia in urma unei decizii a Tribunalului Constitutional, relateaza DPA. Joi, Tribunalul Constitutional a decis ca practicarea avorturilor…

- Tribunalul Constitutional polonez a dat unda verde unei noi insaspriri a legii avortului, deja foarte restrictiva, prin invalidarea unui articol care autoriza intreruperea voluntara a sarcinii in cazul unei malformatii grave a fetusului, relateaza AFP, anunța news.ro.Presedinta Curtii Julia…

- Tribunalul constitutional din Polonia a decis joi ca avortul din cauza defectelor fatului contravine constitutiei, instituind un cadru legal echivalent aproape cu interdictia intreruperii sarcinii in tara predominant catolica, relateaza Reuters.

- Curtea Constitutionala a Poloniei urmeaza sa se pronunte joi asupra legalitatii efectuarii de avorturi in caz de malformatii ale fatului, relateaza dpa, citata de AGERPRES.In cazul in care tribunalul va considera ca legea in vigoare - ce permite intreruperea sarcinii in cazul unei malformatii…

