La o luna de la incident, Ministerul Economiei și Infrastructurii prezinta concluziile preliminare ale prabușirii aeronavei de mici dimensiuni in apropierea aerodromului de la Vadul lui Voda. Potrivit responsabililor, o posibila cauza ar fi angajarea aeronavei din viraj cu intrare in spirala abrupta din cauza pierderii puterii motorului. In consecința, aeronava nu poate fi reparata, daunele fii