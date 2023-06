Mehedinți: un tren de persoane a accidentat un bărbat de 36 de ani și pe fiul său de 10 ani Un barbat de 36 de ani și fiul sau de 10 ani au fost accidentați in aceasta seara de un tren de persoane in județul Mehedinți, informeaza Rador. Cei doi se deplasau intr-o zona periculoasa in apropierea caii ferate București - Timișoara. Ambii au fost transportați la Spitalul Județean din Drobeta Turnu-Severin cu fracturi la membrele inferioare. CITESTE SI Scandal uriaș in Timiș: O tanara și iubitul ei, batuți la ei acasa de fostul soț al femeii și de foștii socri 00:09 841 Carambol pe DN 17, in Suceava: trei persoane au fost ranite 09/06/2023 53 Lovitura dura pentru acești proprietari!… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

