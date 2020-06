Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Darvari, județul Mehedinți a avut loc, vineri, un incident dramatic. O adolescenta de 17 ani, din Mehedinți, a fost stropita cu benzina și apoi i s-a dat foc de catre un criminal in serie.

- Fosta iubita a lui Costin Marculescu face dezvaluiri șocante despre regretatul actor, dupa moartea fulgeratoare a acestuia. Cristina a lansat și o prima ipoteza legata de decesul artistului, care se pare ca a avut probleme emoționale.

- La data de 4 iunie a.c., in jurul orei 15,30, pe raza localitații Vard, comuna Chirpar, un localnic in varsta de 19 ani, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe o strada secundara, a efectuat brusc un viraj la dreapta și a acroșat un minor in varsta de 10 ani, tot localnic.

- Trei tineri, cu varste intre 20 si 26 de ani, sunt cercetati pentru lovire si alte violente dupa ce i-au agresat fizic si verbal pe o tanara de 23 ani si pe iubitul acesteia. Unul dintre agresori este fostul iubit al femeii si a primit interdictia sa se apropie la o distanta mai mica de 200 de metri…

- Fosta sotie a lui Ben Affleck, Jennifer Garner, pare sa-si fi dat acordul fata de relatia actorului cu noua lui iubita, actrita Ana de Armas, care a fost fotografiata in timp ce se plimba alaturi de starul hollywoodian si de cei trei copii ai acestuia, relateaza editia online a cotidianului spaniol…

- Nicoleta Voicu, fosta iubita a lui Gheorghe Turda, se afla printre artiștii afectați de criza economica, in urma pandemiei de coronavirus. Interpreta nu a mai avut spectacole, iar veniturile ei financiare s-au diminuat drastic. „Cariera mea artistica și toate eforturile mele au fost afectate din punct…

- Deces 177 Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți. Internata in SJU Drobeta Turnu-Severin in 04.04.2020-pneumonie acuta bilaterala. Transferata in secția ATI-05.04.2020 Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 06.04.2020. Data deces: 06.04.2020. Comorbiditați:…

- Un tanar in varsta de 31 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost ranit de catre fosta concubina cu trei ani mai mica. Potrivit politiei, totul s-a intamplat noaptea trecuta in casa presupusei agresoare situata in sectorul Ciocana al Capitalei.