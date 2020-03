Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Mehedinti, diagnosticat cu noul COVID-19, este in stare grava, La Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin, secția ATI, și a intrat in contact, pana la testare, cu 20 de cadre medicale. Contacții sunt testați, sambata seara.Potrivit reprezntantilor Spitalului Județean de Urgența…

- Galați: Cinci cadre medicale, confirmate pozitiv cu Covid-19 Foto: Arhiva. Potrivit MAPN, "Vineri, 27 martie, la Spitalul Militar de Urgența "Dr. Aristide Serfioti" Galați au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 cinci persoane din rândul personalului medical, în urma…

- Trei noi decese in Romania din cauza coronavirusului au fost anunțate miercuri seara. Este vorba despre un barbat de 63 ani din județul Neamț și de doua femei, ambele in varsta de 70 de ani și din județul Suceava. Astfel, bilanțul persoanelor decedate din cauza Covid-19 in țara noastra a ajuns la 17.…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat astazi ca 103 cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19, dintre care 70 la Spitalul Judetean Suceava. ”Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt …

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt Post-ul ROMANIA Covid-19: 103 cadre medicale au coronavirus. Cea mai grava situatie, la Suceava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Este vorba despre un barbat în vârsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv în data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020 din Italia împreuna cu fiica sa, care se afla în acest test moment în…

- Nu mai puțin de 52 de cadre medicale au fost confirmate cu Covid-19 luni, iar doua persoane internate in ultimele zile in spital au murit. Spitalul va fi inchis și toți medicii din spital vor fi puși in izolare, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru. Spitalul va fi dezinfectat…

- Mai multe cadre medicale din secția Pneumologie și Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava se afla in izolare, dupa ce au intat in contact cu un barbat infectat cu coronavirus, potrivit unui...