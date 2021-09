Mehedinți: Tânăr mort într-un accident rutier Un tanar și-a pierdut viața, in urma cu puțin timp, intr-un accident rutier petrecut pe Drumul Județean 562, pe raza localitații Scapau. Tanarul nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat de catre medicul SAJ. Doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD. In accident a fost implicat un singur autoturism care a parasit partea carosabila și s-a rasturnat. Salvatorii au inceput imediat manevrele de resuscitare pentru un tanar gasit in afara autoturismului. Cea de-a doua persoana implicata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele de prim-ajutor au intervenit de urgența, miercuri dimineața, in județul Suceava, pe DN17, in zona in care a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un microbuz. Nefericitul eveniment rutier s-a produs in localitatea suceveana Poiana Stampei. Au fost implicate un microbuz de transport…

- Accident rutier grav intre un microbuz si un tren.Un microbuz cu opt pasageri a fost lovit de un tren in localitatea Urisor din judetul Cluj. Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie.Salvatorii intervin cu doua autospeciale de stingere, o…

- Un accident rutier a avut loc, luni, intre un microbuz și un tren. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de intervenție. Salvatorii intervin cu 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de transport personal și victime multiple, 2 ambulanțe SMURD și 4 ambulanțe ale Serviciului Județean de…

- Cinci persoane, dintre care doi minori, au ajuns la spital, vineri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme pe raza localitatii Milisauti. Potrivit ISU Suceava, la fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Radauti cu o autospeciala de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in Josenii Bargaului. O femeie a fost transportata la spital, in urma coliziunii dintre doua mașini. Salvatorii bistrițeni au fost solicitați de dimineața buna la un accident rutier petrecut pe raza localitații Josenii Bargaului. Doua autoturisme au…

- Salvatorii au gasit la fața locului un microbuz și un autoturism avariate, in care se aflau persoane blocate și incarcerate."Pompierii au acționat cu utilajele hidraulice pentru a taia și departa elementele de caroserie ale autoturismului, care erau contorsionate peste un barbat care prezenta multiple…

- Accident rutier in municipiul Constanta. Salvatorii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme, la intersectia strazilor Mesterul Manole…

- Sase persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Cioroboreni din judetul Mehedinti. 1 de 3 Potrivit ISU Mehedinti, in accident au fost implicate doua autoturisme. Doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare…