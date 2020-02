Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Svinita, in judetul Mehedinti, au depistat sase cetateni sirieni, care intentionau sa ajunga ilegal in Olanda si Austria, cu ajutorul a doi austrieci, care acum sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, informeaza un comunicat transmis sambata de catre Politia de Frontiera. "In data de 13.02.2020, in jurul orei 7,15, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Svinita, judetul Mehedinti, au declansat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta.…