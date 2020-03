Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat ca in urma testului pe care l-a facut, a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 și a fost internat in seara zilei de 24 martie la Spitalul Județean de Urgențe din Suceava, unde va urma tratamentul prescris de medicii suceveni.Gheorghe…

- Secția de Medicina Interna se inchide, dupa ce mai multe cadre medicale sunt suspecte dupa ce au fost in contact cu pacienți confirmați ulterior pozitiv la coronavirus. Decizia este temporara, secția din pavilionul vechi al Spitalului Județean de Urgența urmand sa fie dezinfectata. „Este o decizie care…

- Un medic al Spitalului din Suceava susține ca nu au existat maști timp de o saptamana, iar cand au primit in sfarșit, s-au trezit cu niște „carpe” subțiri, care se rupeau la cea mai mica bruscare.”Vom fi mult mai mulți decat 92, pentru ca jumatate spital abia acum se tresteaza”, spune un cadru medical…

- Șapte persoane sunt internate la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu suspiciunea de coronavirus, anunța Direcția de Sanatate Publica Suceava. Potrivit buletinului informativ de la ora 10.30, un numar de 606 persoane sunt monitorizate la domiciliu…

- Libertatea este in posesia unui document cu recomandari stringente, cerute Ministerului Sanatatii de Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva pentru gestionarea crizei reprezentate de startul epidemiei de coronavirus.Masurile au fost prezentate DSP-urilor si spitalelor intr-o videoconferinta…

- Cazul numarul 29 de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat marti seara, fiind vorba despre o femeie din Bucuresti. Alte trei cazuri fusesera confirmate marti seara. In cursul zilei de marti, opt noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Bucuresti, a anuntat Grupul de Comunicare…

- Presedintele chinez Xi Jinping, care s-a deplasat marti intr-o vizita-surpriza la Wuhan, a estimat ca epidemia de coronavirus este "practic strangulata" in epicentrul ei, potrivit informatiilor raportate de Xinhua, transmite AFP. "Primele rezultate au fost obtinute stabilizand situatia si ranversand…

- Un barbat și o femeie din județul Alba, intorși recent din Italia și aflați in autoizolare, au sunat, sambata dimineața, la 112. Una dintre persoane a acuzat febra iar cealalta dureri in gat și dificultați in respirație. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Alba, s-a luat decizia ca cei doi sa fie…