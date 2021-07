Mehedinți: Localități fără apă potabilă, în mijlocul verii Canicula din ultima saptamana a afectat grav mai multe localitați din sudul țarii, iar in multe zone rețelele de alimentare cu apa au secat. Intr-un sat din Mehedinți, apa curge la robinet din doua in doua zile, așa ca localnicii depind de apa adusa cu cisternele de pompieri. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Localitați fara apa potabila din cauza temperaturilor ridicate Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Temperaturile caniculare din vestul țarii lasa multe localitați fara apa potabila. În aceasta situație sunt mai multe sate din județul Mehedinți, unde pompierii aduc deja oamenilor apa menajera. Dupa…

- Meteorologii au emis vineri noi avertizari Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, dar și de canicula și disconfort termic. Alerta de ploi torențiale vizeaza 10 județe, iar cea de canicula 7. Prima avertizare Cod galben vizeaza județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin,…

- Imagini de iarna facute in mijlocul verii Autostrada Transilvania, pe tronsonul Turda – Gilau. O parte a drumului a fost acoperit de gheața, in urma unei ploi torențiale amestecata cu grindina care a lovit zona. In județul Cluj in ultimele zile au fost emise mai multe avertizari Cod Roșu și Portocaliu…

- „Luna iunie ne-a dovedit din plin ca trecem de la inundatii la canicula si cu siguranta vom vorbi din nou si despre seceta in a doua parte a verii, dupa un an anterior excesiv de secetos”, a afirmat Elena Mateescu, in cadrul unei conferinte despre problemele de mediu din Romania, potrivit Agerpres.…

- România va avea parte cu siguranta de o perioada de seceta în cea de-a doua parte a verii, a declarat, marti, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, în cadrul unei conferinte despre problemele de mediu…

- Canicula e grea pentru om, daramite pentru cațel sau pisica. In primul rand e vorba despre a asigura animalului apa necesara pentru a nu se deshidrata, dar sunt și alte reguli de urmat. Așadar, fermierii si ceilalti proprietari de animale trebuie sa țina cont de asigurarea unui adapost corespunzator…

- Electrica va efectua lucrari de mentenanța in trei localitați din Bistrița-Nasaud, astazi, 17 iunie 2021. Trei localitați raman fara apa potabila pentru cateva ore, anunța Aquabis. Astazi, 17 iunie 2021, intre orele 14.00 – 16.00, se va sista furnizarea apei potabile in Cristeștii Ciceului, Uriu și…

- Situație neașteptata in Romania. Deși este mijlocul verii, temperaturile sunt mult mai scazute. Pe Transfagarașan, drumarii se lupta cu nametii mai ceva ca in mijlocul iernii. Stratul de zapada este de 7-8 metri și in prezent inca ninge consistent.