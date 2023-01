Mehedinţi: Femei rănită într-un accident între trei maşini O femeie, in varsta de aproximativ 35 de ani, a fost ranita, luni dupa-amiaza, intr-un accident rutier, produs in municipiul Drobeta Turnu Severin. In accident au fost implicate trei autoturisme. Femeia, care era inconstienta, a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe. La accident au intervenit doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin, cu o autospeciala cu apa și spuma, și o ambulanța SMURD. Echipajul SMURD a evaluat și restul persoanelor implicate in evenimentul rutier, acestea refuzand transportul la spital. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

