Mehedinţi: Doi bărbaţi, reţinuţi după ce au traficat o fată de 16 ani Doi barbați, banuiți de comiterea infracțiunii de trafic de minori, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei judecatorului de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Mehedinți.Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinți au documentat activitatea infracționala a xelor doi barbati.Din cercetari a reieșit ca, in perioada februarie – martie 2023, o minora, de 16 ani, din Mehedinti, ar fi fost exploatata sexual de doi barbați, de 24, respectiv 28 de ani, fiind mutata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

