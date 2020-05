Mehedinţi: Biciclist băut, implicat într-un accident rutier Un barbat de 53 de ani, din Simian, in timp ce conducea o bicicleta pe DC 21, pe raza localitații Cerneti intr-o curba la dreapta s-a dezechilibrat si a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa regulamentar de un barbat de 61 de ani.In urma impactului a rezultat ranirea biciclistului care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.In urma testarii cu privire la consumul de bauturi alcoolice rezultatul a fost negativ pentru conducatorul autoutilitarei. Biciclistul a avut o concentrație alcoolica de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat.Politistii au intocmit dosar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

