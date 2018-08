Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-29 iulie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt au actionat zilnic pe raza judetului Olt pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. Duminica, 29 iulie, o patrula de jandarmi l-a depistat, in municipiul Slatina, ...

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu cei de la Serviciul Rutier au efectuat la data de 12 iulie a.c., in localitatea Voineasa, controale inopinate la un operator economic din localitate, avand ca obiect principal de activitate exploatarea forestiera. Verificarile…

- Politistii Secției numarul 9 Poliție Rurala Cimpeni au confiscat 5 metri cubi de material lemnos, in urma unui control a unei autoutilitare pe raza localitații Bistra. Lemnul a fost confiscat și predat Ocolului Silvic Valea Arieșului in vederea valorificarii. In data de 09.07.2018, politistii Secției…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va efectua joi și vineri, o vizita de lucru in județul Caraș-Severin pentru a inspecta obiectivul de investiție “Regularizare Valea Mare și Boșneag”, de la Moldova Noua, și pentru a avea o intalnire cu directorii serviciilor deconcentrate și cu primarii din…

- La data de 2 iunie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Turceni au identificat in flagrant un barbat de 47 de ani, din comuna Bolbosi, in timp ce se afla pe un teren impadurit de unde a taiat fara drept și sustras cantitatea de 2,40 m.c. material lemnos, pe care intenționa sa il transporte…

- Ieri, 30 mai 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii…

- Ieri, 22mai 2018, ora 19.00, politistii Sectiei de Politie Rurala Criscior au oprit in trafic, pe DN 74, pe raza comunei Buces, un autocamion condus de un barbat in varsta de 44 de ani, judetul Alba. In urma verificarii avizului de insotire si a cantitatii de material lemnos transportat, politistii…

