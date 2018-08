Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putin timp pe DN 6 Drobeta Turnu Severin – Orsova, in zona localitatii Varciorova, judetul Mehedinti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit. Noua persoane au fost ranite si din fericire ...

- Noua persoane au fost ranite, marți dimineața, pe DN 6, in zona localitații Varciorova, județul Mehedinți, in urma impactului dintre doua mașini. Traficul rutier se desfașoara pe un sens alternativ, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant al ISU Mehedinți, Raluca Tirca, a declarat ca noua…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca accidentul s-a produs pe fondul unei depasiri neregulamentare. „Pe DN 1H, la kilometrul 66, intre localitatile Hereclean si Varsolt, judetul Salaj, a avut loc un accident rutier, produs pe fondul unei depasiri neregulamentare.…

- Circulatia autovehiculelor pe DN7C - Transfagarasan va fi restrictionata marti si miercuri in mai multe intervale orare si pe diferite sectoare de drum, pentru a permite desfasurarea unui eveniment automobilistic, traficul rutier fiind permis doar sub o stricta supraveghere a organizatorilor, se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN67 Drobeta-Turnu Severin - Targu Jiu, la km 22+300 de metri, in zona localitatii mehedintene Sisesti, a avut loc (in

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui accident rutier, circulatia se desfasoara pe un fir alternativ pe DN1 Fagaras Codlea, la kilometrul 210 350 de metri, in zona localitatii Vladeni, judetul Brasov. "Evenimentul rutier, in care au fost implicate…

- UPDATE: Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe DN1, in judetul Brasov, in urma incidentului…

- Un barbat in varsta de 75 de ani a murit, luni dupa-amiaza, intr-un accident produs in timp ce descarca bagaje dintr-o masina stationata. Potrivit politistilor de circulatie, accidentul s-a produs in localitatea Carasa, in timp ce barbatul descarca niste bagaje din portbagajul unui autoturism. In momentul…