Mehedinți: Accident mortal în Șimian Un barbat de 71 de ani și-a pierdut viața, in aceasta seara, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit partea carosabila, in localitatea Șimian, județul Mehedinți. Doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o ambulanța SMURD și o autospeciala de stingere, la accidentu rutier produs pe DN 6, in localitatea Șimian.La sosirea pompierilor, barbatul se afla in stare de incoștiența, in stop cardio-respirator. Salvatorii au inceput imediat manevrele de resuscitare. La locul evenimentului a fost direcționat și un echipaj SAJ. Din pacate, acesta nu a raspuns… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

