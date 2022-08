Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 73 de ani, a murit in urma unui accident grav, dupa ce i s-a facut rau la volan. Victima ar fi pierdut controlul volanului, a intrat cu autoturismul intr-un parapet, iar apoi s-a rasturnat. In mașina se afla și soția șoferului, care a fost ranita in urma impactului. Oamenii legii…

- Bebelusul de un an, care a cazut din masina condusa de tatal sau, a murit astazi la spital. Micutul s-a stins din viata, dupa zeci de ore in care s-a aflat in moarte cerebrala. Accidentul a avut loc pe un drum din judetul Caras-Severin. Intr-o curba, copilul a alunecat din scaunul special in care era…

- Un barbat de 46 de ani a murit, dupp ce a fost strivit de o mașina pe care o repara. Oamenii legii au intervenit de urgența la fața locului, fiind sesizați printr-un apel la 112, dar eforturile de resuscitare au fost in zadar, iar medicii au fost nevoiți sa constate decesul.

- Un barbat din Cireșoaia a fost prins sub o mașina aflata in reparații. Acesta a fost resuscitat de catre echipajele ajunse la fața locului, iar organismul a cedat. La locul accidentului s-au deplasat modulul SMURD de la Garda de Intervenție Beclean și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Pentru…

- O femeie din București a murit și un barbat a fost grav ranit intr-un accident provocat de un tractorist baut, pe o șosea din județul Teleorman. Mașina acestora a lovit un tractor plin cu baloți, fara nicio lumina. Se pare ca familia din București mergea

- Un muncitor a murit strivit dupa ce a cazut din cupa unui excavator care il transporta pe un șantier din județul Vrancea, informeaza Mediafax. Accidentul a avut loc luni in comuna Bolotești. Acesta a fost anunțat prin serviciul unic de urgența 112, transmit politistii. Apelantul le-a spus operatorilor…

- Un barbat din Ocnișoara a murit dupa ce a cazut intr-o groapa lasata nesemnalizata. Dosar penal pentru ucidere din culpa Un dosar penal pentru ucidere din culpa este deschis in cazul unui barbat din satul Ocnișoara, care a murit inecat, dupa ce a cazut intr-o groapa sapata pe marginea drumului. Groapa…