Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile buzoiene din sanatate incearca sa faca fața unui val de persoane revenite din Italia, pentru a se stabili daca se impune masura autoizolarii la domiciliu. Triajul este facut sub coordonarea Direcției de Sanatate Publica și presupune decizia de izolare acasa pentru buzoienii care s-au intors…

- Inca noua persoane din Bistrița-Nasaud s-au adaugat celor 52 deja izolate la domiciliu și monitorizate de Direcția de Sanatate Publica. Numarul persoanelor izolate la domiciliu și aflate in monitorizarea Direcției de Sanatate Publica a ajuns sambata la 61, anunța Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud.…

- Inca 10 persoane din Bistrița-Nasaud s-au adaugat celor 42 deja izolate la domiciliu și monitorizate de medicii DSP. Vineri, numarul total a ajuns la 52, persoane care s-au reintors din Italia, dar și familiile acestora. Numarul persoanelor izolate la domiciliu și aflate in monitorizarea Direcției…

- Cele 118 persoane in cazul carora s-a decis izolarea la domiciliu sunt monitorizate, in permanența, de catre medici din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și nu prezinta niciun fel de simptome specifice. Acestea nu au voie sa iși paraseasca domiciliul. Reprezentanții Poliției se asigura…

- In acest moment, 52 de argeșeni sosiți din Italia sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Informația ne este transmisa de Sorina Honțaru, șefa Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș. Niciunul nu este suspect de coronavirus. De asemenea, alți cinci argeșeni sunt in carantina la București. Nicio…

- Oficial, in Romania nu exista (inca) nici un caz confirmat de infectare cu coronavirus. Insa multe persoane care vin din zone cu risc sunt in izolare. In județul Arad, conform datelor furnizate de dr. Constantin Catana, directorul Direcției de Sanatate Publica, 66 persoane se afla in izolare la domiciliu,…

- In acest moment, 52 de argeșeni sosiți din Italia sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Informația ne este transmisa de Sorina Honțaru, șefa Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș. Niciunul nu este suspect de coronavirus. De asemenea, alți cinci argeșeni sunt in carantina la București. Nicio…

- ■ a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea autoizol\rii, pentru trei cet\]eni veni]i din China ■ Patru persoane care au venit recent in Neamt din regiunea Lombardia, Italia, au fost preluate de reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica si plasate in carantina pentru o perioada de 14 zile.…