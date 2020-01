Megxit. Povești cu prinți și prințese care au ales viața de muritori de rând, la fel ca Harry și Meghan din Marea Britanie În timp ce mai toata planeta privește cu îngrijorare la conflictul din Iran, în Marea Britanie are loc un scandal care a facut și Brexitul sa treaca în plan secundar. Decizia prințului Harry de a renunța la funcțiile regale i-a indignat pe foarte mulți englezi. Fiul prințesei Diana nu e însa primul &"regal&" care a luat o decizie de genul. Mai departe, doar câteva din poveștile acestora.



Presa din Anglia scrie ca regina le-a dat un ultimatum nepoților, sa își rezolve problemele și ca ar fi foarte suparata. La cei 93 de ani ai sai probabil ca o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FCER, Aurel Vainer, decorat de statul german Aurel Vainer. Foto: facebook.com/aurel.vainer Germania i-a decernat în aceasta seara presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din România, Aurel Vainer, Crucea de merit în rang de ofiter. Ambasadorul…

- Consulatul nu funcționeaza decat de un an la Miami, insa romanii din zona au posibilitatea sa se adreseze acestui for pentru orice problema, consulul general, Catalin Ghenea, fiind foarte amabil cu cei care au nevoie de consultanța sau de alte servicii consulare, daca se afla sub jurisdicția…

- La evenimentul care a avut loc la hotelul pe care Gheorghe Hagi il detine in statiunea Mamaia, patronul si antrenorul Viitorului Constanta a spus: "Am jucat la U19 cand avem 14 ani si acum vad ca se zice ca nu poti sa joci. Dupa o luna mi-a venit suspendarea de la Luceafarul, ca nu m-a lasat tata…

- Istoria fabuloasa a unui barbat care se intoarce și descopera ca este decedat pentru statul roman și ultimele saptamani in țara, pline de emoție, indoieli și speranțe ale unei famiili care decide sa emigreze sunt subiectele a doua documentare lansate in cinematografe din 22 noiembrie, de Transilvania…

- Specialistii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta de Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, coordonati de doctorul Horatiu Suciu, au efectuat joi, in premiera in Romania, o interventie pe cord deschis la o fetita de aproape doi ani, dupa o procedura…

- Unul dintre cei 39 de asiatici (vietnamezi și chinezi) care au fost gasiți morți saptamana trecuta intr-un container la Londra a luat primul contact cu Europa prin Romania. Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, a parasit Vietnamul legal, cu contract de munca semnat cu o fabrica din Romania, a notat CNN.…

- ARAD. Noua elevi și doi profesori de la Colegiul Național ,,Moise Nicoara” Arad au participat, recent, la proiectul Erasmus+ „Magic of water” care s-a desfașurat in Croația. Proiectul a reunit elevi din patru țari: Romania, Germania, Anglia și Croația. Aceștia au prezentat cercetarile facute…