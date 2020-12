Meghan Trainor, diagnosticată cu diabet gestațional Artista Meghan Trainor (26 de ani), care se pregatește pentru venirea pe lume a primului ei copil cu actorul Daryl Sabara (28 de ani), a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu diabet gestațional. Meghan Trainor, diagnosticata cu diabet gestațional „Un mic hop in drumul nostru – am fost diagnosticata cu diabet gestațional, dar este gestionabil și ok. Sunt sanatoasa și bebelușul este și el sanatos”, a dezvaluit artista pentru Today miercuri, 2 decembrie. „Trebuie doar sa fiu atenta la tot ceea ce mananc.” Diabetul gestațional este o condiție temporara – care apare doar in timpul sarcinii – in care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

