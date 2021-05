Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, va publica in iunie o carte pentru copii intitulata "The Bench" despre relatia dintre un tata si fiul sau, a anuntat marti editura Random House, relateaza Reuters. Cartea este cea mai recenta "aventura" a lui Meghan si a sotului ei, printul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, de cand cei doi au renuntat la indatoririle regale si s-a mutat la Los Angeles anul trecut impreuna cu fiul lor Archie. "The Bench", inspirata de sotul si fiul ei si ilustrata de artistul Christian Robinson, va fi publicata pe 8 iunie si va fi insotita…