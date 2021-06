Stiri pe aceeasi tema

- Madame Tussauds, celebrul muzeu londonez al figurilor de ceara, a decis sa mute exponatele infatisandu-i pe printul Harry si pe sotia sa, Meghan, din sectiunea dedicata membrilor casei de Windsor, in zona personalitatilor de la Hollywood, la un an dupa ce cuplul a renuntat la indatoririle regale…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, va publica in iunie o carte pentru copii intitulata "The Bench" despre relatia dintre un tata si fiul sau, a anuntat marti editura Random House, relateaza Reuters. Cartea este cea mai recenta "aventura" a lui Meghan si a sotului ei, printul Harry, nepotul…

- Funeraliile printului Philip, duce de Edinburgh, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, vor avea loc la 17 aprilie, sambata viitoare, la Capela St. George, la Castelul Windsor, la ora locala 15:00, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza sambata Reuters si BBC. Aranjamentele, care…

- Politia a fost chemata la locuinta printului Harry si a sotiei sale, Meghan, din sudul Californiei de noua ori in noua luni, potrivit cifrelor oficiale publicate joi, relateaza dpa. Dupa ce ducele si ducesa de Sussex s-au mutat in casa lor din Montecito impreuna cu fiul lor Archie in iulie…

- Printul William a declarat joi ca familia regala britanica "nu este rasista" dupa ce Meghan, sotia fratelui sau mai mic Harry, a afirmat ca un membru al casei regale a intrebat cat de inchisa ar putea fi pielea fiului lor Archie, relateaza Reuters si AFP. "Nu suntem deloc o familie rasista", a afirmat…