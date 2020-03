Prințul Harry și Meghan Markle au postat un ultim mesaj pe contul lor de Instagram, Sussex Royal, inainte de a-l inchide definitiv. Cuplul, care a renunțat la rolurile de seniori ai Familiei Regale britanice, au scris: „Mulțumim acestei comunitați pentru suport, inspirație și angajamentul impartașit pentru binele din lume”. Cei doi au semnat mesajul cu „Harry & Meghan”. View this post on Instagram As we can all feel, the world at this moment seems extraordinarily fragile. Yet we are confident that every human being has the potential and opportunity to make a difference—as seen now across the…