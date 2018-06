Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a cucerit-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Suverana i-a oferit șansa inedita de a calatori alaturi de ea la un eveniment oficial. Printul William si nici soția sa, Kate Middleton, nu au avut inca onoarea si nici permisiunea de a calatori cu trenul regal. Ducesa de Sussex…

- Meghan Markle a demonstrat in repetate randuri ca are un stil vestimentar „regal”. Fosta actrița iși alege ținutele ținand cont și de parerea Prințului Harry, care nu se sfiește sa-i ofere sfaturi in aceasta privința. Ducesa de Sussex a devenit cunoscuta publicului datorita serialului „Suits” și a devenit…

- Luna de miere s-a incheiat "i este timpul pentru treburi mai serioase. Dar poate cE nu chiar acum. SambEtE, 9 iunie, Prin:ul Harry "i Meghan Markle au participat la parada ~trooping the colour, aruncatE cu ocazia zilei de na"tere a Reginei Elisabeta.

- Meghan Markle era o femeie obișnuita pâna la casatoria cu rasfațatul Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Harry. Fosta actrița americana a intrat într-o familie de vița nobila și s-a ales și cu un titlu regal: Ducesa de Sussex.

- Danielle Harris este adesea confundata cu noua Ducesa de Sussex. Tanara, de meserie asistenta medicala, are 33 de ani și este din Statele Unite. Femeia spune ca seamana atat de bine cu Meghan Markle, incat este confundata cu ea de cel puțin patru ori pe saptamana. In afara de asemanarea fizica, Danielle…