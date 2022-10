Podcastul lansat de ducii de Sussex pe Spotify a revenit in atenția publicului. A aparut prima emisiunea dupa o perioada de patru saptamani de pauza. Soția Prințului Harry a vorbit despre cateva momente foarte sensibile și vulnerabile din copilaria ei, intr-un comentariu despre stigmatizare. Meghan Markle, umilita la un SPA din Los Angeles. Ce a […] The post Meghan Markle, umilita la un SPA. Soția Prințului Harry a povestit prin ce a trecut in cadrul podcastului sau appeared first on IMPACT .