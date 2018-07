O sursa apropiata de Meghan Markle susține ca tatal acesteia, Thomas Markle, in varsta de 74 de ani, nu a fost niciodata bolnav și a nascocit operația urgenta ca o scuza pentru a nu participa la nunta regala și pentru a atrage simpatia oamenilor, potrivit Daily Mail. „Toata povestea cu tatal lui Meghan care a... Read More Post-ul Meghan Markle, tradata de tatal ei din nou. Nu se aștepta la așa ceva apare prima data in TaBu .