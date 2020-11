Stiri pe aceeasi tema

- „Am stiut, cand mi-am strans primul copil nascut, ca il voi pierde pe al doilea", scrie ea in articol. „Pierderea si durerea ne-au afectat pe fiecare dintre noi in 2020". Ea povesteste ca, intr-o dimineata de iulie, a simtit o „crampa ascutita" si, cateva ore mai tarziu, de pe un pat de spital, l-a…

- Meghan Markle, in varsta de 39 de ani, a marturisit intr-un articol publicat pe New York Times ca a pierdut o sarcina in luna iulie a acestui an, pe cand ea si printul Harry (36 de ani) locuiau deja in SUA cu fiul lor Archie.

- Malta are in vedere sa solicite returnarea unui dinte de rechin preistoric, oferit cadou printului George al Marii Britanii de catre naturalistul Sir David Attenborough, tara insulara argumentand ca fosila ar trebui expusa pe teritoriul sau, unde a fost descoperita, relateaza luni Reuters potrivit…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia lui americana, Meghan, au semnat un contract multianual cu platforma de streaming Netflix pentru care vor produce mai multe programe TV, ce variaza de la emisiuni pentru copii si pana la seriale de tip reality-show cu scenariu prestabilit, au anuntat miercuri…

