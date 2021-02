Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a castigat joi actiunea in justitie intentata in Marea Britanie impotriva trustului Associated Newspapers, editorul tabloidului Mail on Sunday, pe care l-a dat in judecata pentru incalcarea vietii private dupa publicarea unei scrisori adresate tatalui sau, relateaza…

- Printul Harry a obtinut scuze publice si despagubiri substantiale de la editorii suplimentului Mail on Sunday, pe care l-a dat in judecata, dupa ce tabloidul a publicat un articol care il acuza pe fiul printului Charles ca ii ignora pe fostii lui colegi din Marina Regala (Royal Marines) de cand a…

- Meghan Markle, sotia printului Harry al Marii Britanii, a dezvaluit intr-un articol de opinie publicat miercuri in New York Times ca a pierdut o sarcina, o dezvaluire extrem de personala facuta de un membru important al familiei regale britanice, transmite digi24.ro.

- „Am stiut, cand mi-am strans primul copil nascut, ca il voi pierde pe al doilea", scrie ea in articol. „Pierderea si durerea ne-au afectat pe fiecare dintre noi in 2020". Ea povesteste ca, intr-o dimineata de iulie, a simtit o „crampa ascutita" si, cateva ore mai tarziu, de pe un pat de spital, l-a…