Meghan Markle și Prințul Harry, prinși cu minciuna în scandalul cu familia regală britanică Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au revenit in atenția tabloidelor internaționale. Dupa ce spusesera, in celebrul interviu al lui Oprah din luna aprilie , ca Prințul Charles nu i-a mai finanțat din momentul plecarii de la casa regala britanica, acum ies la iveala detalii care arata Harry și Meghan au mințit in legatura cu acest subiect. Prințul Harry ii marturisea lui Oprah ca familia regala a incetat sa-i finanțeze incepand cu prima jumatate a anului 2020. Recent, in urma unor date legate de situația financiara a Prințului Charles, s-a aflat ca el a continuat sa ajute financiar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles a continuat sa-i susțina financiar pe Harry și Meghan Markle, cu "o suma substanțiala", in lunile care au urmat dupa ce aceștia s-au retras din familia regala britanica, informeaza BBC, care citeaza informații publicate de Clarence House.

- Prințul Charles a continuat sa-i susțina financiar pe Harry și Meghan Markle, cu "o suma substanțiala", in lunile care au urmat dupa ce aceștia s-au retras din familia regala britanica, informeaza BBC, care citeaza informații publicate de Clarence House.

- Harry o lasa pe soția sa, Meghan Markle, care a nascut recent, la propprietatea lor de 11 milioane de lire sterline din California. El va veni in Anglia pentru a participa la dezvelirea unei statui a mamei sale, prințesa Diana, luna viitoare. Prințul trebuie sa soseasca in urmatoarele 24 de ore, pentru…

- Meghan Markle nu va merge impreuna cu printul Harry in Anglia, luna viitoare, pentru ceremonia in memoria printesei Diana, scrie Vanity Fair. In ciuda speculatiilor ca ducesa, care a nascut pe 4 iunie al doilea copil al cuplului, va participa la o ceremonie in semn de omagiu adus printesei…

- Cum a reacționat familia regala la nașterea fetiței Prințului Harry Printr-o declarație oficiala data ieri, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat ca au devenit pentru a doua oara parinți. Fiica lor, Lilibet Diana, s-a nascut vineri la un spital din California. „Cu mare bucurie, Prințul Harry și…

- Prințul Harry a f[cut noi delcarații controversate legate de casa britanica regala. In cel mai nou interviu, Harry și-a acuzat tatal, pe Prințul Charles, ca l-a crescut in mod greșit. Ducele de Sussex a asemanat copilaria și adolescența in familia regala cu viața unui „animal intr-o cușca la gradina…

- Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a, a murit vineri, 9 aprilie, la varsta de 99 de ani. Toata lumea s-a intrebat daca ducesa de Sussex va participa sau nu la funeralii. Absența sa este confirmata de Palatul Buckingham și are se pare un argument bine intemeiat, scrie presa de... The post Ce…