Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a parasit luni seara Regatul Unit, potrivit mai multor media britanice, urcandu-se la bordul unui avion cu destinatia Canada, pentru a se intalni cu Meghan si fiul sau Archie, pe care nu l-a revazut de la anuntul sau privind retragerea din familia regala, relateaza AFP. "Ducele de Sussex…

- In timp ce Palatul Buckingham de la Londra e in fierbere dupa distantarea ducilor de Sussex de restul familiei regale, Meghan Markle s-a retras in Canada, unde sta alaturi de bebelusul Archie si isi pregateste viitoarele actiuni.

- Meghan Markle si Printul Harry, Craciun departe de Regina! Ducele si Ducesa de Sussex isi petrec vacanta de Craciun in Canada. Cuplul nu va sta in sanul Familiei Regale cu ocazia Sarbatorilor de iarna, ci o vor avea alaturi pe Doria, mama lui Meghan Markle. In ultimii doi ani, Printul Harry si Meghan…