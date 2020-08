Stiri pe aceeasi tema

- Numele celor doi duci de Sussex nu apar in actele de cumparare ale locuinței din California, se arata in documentele oficiale. Au cumparat proprietatea in secret ia jumatatea lunii iunie, printr-o fundație necunoscuta, care are aceeași adresa de e-mail cu a managerului lui Meghan Markle de la Hollywood.…

- Meghan Markle si printul Harry si-au cumparat o proprietate cu 14,65 de milioane de dolari in Montecito, comitatul Santa Barbara, in apropiere de Los Angeles, scrie Variety, potrivit news.ro.Insa numele ducelui si ducesei de Sussex nu apar in actele de cumparare a resedintei din California, conform…

- Viața la Hollywood nu este deloc atat de fabuloasa precum pare din afara, cel puțin, nu pentru Meghan Markle. De cand vedeta și prințul Harry au plecat de la Palatul Buckingham catre Statele Unite, cei doi ar avea probleme in casnicie. Soțul pare sa devina tot mai apropiat de cantareața Adele, careia…

- In timp ce sotia lui, atunci cand nu are grija de micutul Archie, e inchisa in biroul ei, incercand sa intre in video call-uri cu persoane care sa o ajute sa reintre in forta la Hollywood, printul Harry se furiseaza la “vecina” Adele, care locuieste in acelasi cartier cu ei si care ii este o mai veche…

- Dupa ce a luat decizia de a se retrage din Casa regala britanica prințul Harry s-a vazut nevoit sa se descurce de unul singur din punct de vedere financiar. Prințul ar putea caștiga milioane de dolari din discursuri. El și soția sa, Meghan Markle, au semnat un contract cu o agenție, care ii reprezinta…