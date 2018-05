Meghan Markle si mama ei, impreuna inainte de nunta regala

Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile sunt pe ultima suta de metri pentru nunta regala din Marea Britanie. Printul Harry si actrita americana Meghan Markle sunt deja la Windsor, acolo unde va avea loc nunta. Ultimele zile nu au fost insa lipsite de surprize neplacute pentru viitoarea mireasa.

- Nunta regala dintre Prințul Harry și aleasa inimii lui, actrița Meghan Markle, este aproape gata. Pregatirile se afla pe ultima suta de metri și intreaga rasuflare așteapta cu nerabdare evenimentul de maine, care va avea loc la Londra, incepand cu ora 12. Și romanii vor putea urmari in direct nunta…

- Jurnalistii de la TMZ afirma ca au avut posibilitatea de a discuta cu Tom Markle, in varsta de 73 de ani, care, dupa interventia chirurgicala, parea "activ si coerent". Ei au precizat ca operatia a constat in implantarea a trei stenturi (extensoare vasculare) in vasele coronariene ale pacientului,…

- Lacas emblematic al celebrarilor regale, capela St. George din castelul Windsor, in vestul Londrei, va gazdui cununia printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, la 19 mai. Cladire in stil...

- Printul Harry si Meghan Markle, care spun ca s-au indragostit "la prima vedere", au simtit amandoi ca prima lor intalnire, aranjata de o prietena comuna, urma sa ii duca spre o relatie serioasa, care urmeaza sa fie celebrata in luna mai printr-o nunta regala.

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…