- Postul britanic ITV a castigat drepturile pentru difuzarea interviului acordat de printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, jurnalistei Oprah Winfrey, potrivit Variety, relateaza News.ro. ITV a castigat drepturile asupra programului special CBS in fata unora ca Sky si Discovery. Acesta…

- Meghan, sotia printului Harry, solicita despagubiri de 1,5 milioane de lire sterline (2,1 milioane de dolari americani) reprezentand cheltuieli de judecata dupa ce a castigat procesul intentat tabloidului Mail on Sunday, pe care l-a acuzat de incalcarea vietii private, dupa ce acesta a publicat fragmente…

- Meghan Markle și Prințul Harry sunt in culmea fericirii. In urma cu cateva zile, purtatorul de cuvant al cuplului lor a anunțat public ca cei doi urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara. Pe langa miile de fani, nici tatal Ducesei de Sussex nu a ramas fara reacție. Iata ce i-a transmis Thomas fiicei…

- Meghan Markle poate rasufla ușurata. Ducesa de Sussex a avut parte de o victorie mare in instanța. Soția prințului Harry al Marii Britanii a dat in judecata tabloidul britanic Mail on Sunday pentru incalcarea vieții private. Ce au decis acum judecatorii. Meghan Markle, victorie mare in instanța impotriva…

- Meghan Markle, ducesa de Sussex a caștigat procesul impotriva publicației britanice Mail on Sunday care a publicat in 2019 mai multe fragmente dintr-o scrisoare privata adresata tatalui ei, scrie CNN. Ducesa solicita despagubiri pentru presupusa utilizare abuziva a informațiilor private și incalcarea…

- Fosta actrita americana Meghan Markle, devenita ducesa de Sussex dupa casatoria ei cu printul Harry, a semnat un acord, anuntat vineri de o instanta din Marea Britanie, cu o agentie de presa pe care a dat-o in judecata pentru o fotografie furata, informeaza AFP. Splash News & Picture Agency,…

- Ducesa de Sussex a avut o interventie video pentru postul CNN, prima de dupa anuntul legat de pierderea unei sarcini in vara. Meghan Markle a aparut din curtea resedintei sale si a lui Harry din Santa Barbara, asezata pe o banca si imbracata intr-o bluza subtire, intr-o nuanta delicata de lila.