Stiri pe aceeasi tema

- Printul William nu il va putea ierta niciodata pe Harry. Relația dintre cei doi frați a inceput sa se destrame din momentul in care s-a aflat despre casatoria pe care cel din urma o planuia cu Meghan Markle. Autoarea lucrarii „The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”/ „Noua…

- Prințul Harry și Meghan Markle, ducii de Sussex, s-au mutat in casa lor din Montecito in iunie 2020. Intr-un interviu, fosta actrița dezvaluia ca s-au indragostit instantaneu de proprietate. Au platit 14 milioane de dolari pentru a se stabili acolo. Iata cum arata interior locuinței lor.

- Simplitatea a demonstrat de-a lungul timpului ca nu se demodeaza niciodata! In ciuda faptului ca au aparut numeroase stiluri vestimentare pe scena modei, aceasta si-a pastrat mereu farmecul si prospetimea. Tinutele din aceasta gama se remarca intotdeauna prin versatilitatea bogata, putand fi accesorizate…

- Britanicii au ramas surprinși de cuvintele spuse de Meghan Markle despre Regina Elisabeta a II-a. Oamenii nu vor uita curand de declarațiile incredibile facute de soția Prințului Harry. Fosta actrița a venit cu acuzații dure la adresa suveranei. Cu siguranța cei din Casa Regala a Marii Britanii nu o…

- Sambata trecuta, toata lumea a fost surprinsa sa-i vada reuniți pe prințul William și prințul Harry, care erau alaturi de soțiile lor, Kate Middleton și Meghan Markle. Limbajul corpului dintre cele doua prințese era vizibil, astfel ca acestea nu se suporta.

- Vestea morții celei mai longevive Suverane pare-se ca i-a adus aproape pe cei doi nepoți. Imaginile de la Castelul Windsor i-au surprins pe William, Kate, Harry si Meghan Markle, din nou impreuna. Este clar ca, cel puțin pentru urmatoarele 10 zile, cei doi fii ai Prințesei Diana au ingropat securea…

- Meghan Markle a dezbatut in cadrul unui podcast problemele cu care s-a confruntat dupa ce a devenit soția prințului Harry. Podcastul a fost, ulterior, bombardat de pareri negative, mulți oameni considerand ca este de-a dreptul absurd sau „doar un alt mod in care ducesa sa poata vorbi despre ea”, noteaza…

- Ai visat vreodata sa faci ce-ti place si sa castigi o avere? Adica sa mananci bomboane, acasa la tine, dar si sa pui mana pe o suma fabuloasa? Adica pe 78.000 de dolari, doar intr-un an. O companie din Canada, Candy Funhouse, a scos la concurs un post foarte ofertant: degustator de dulciuri, platit…