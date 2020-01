Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a fost fotografiata intr-un parc din Vancouver in timp ce il plimba pe micul Archie alaturi de doi caini. Zambitoare, Ducesa de Sussex era supravegheata de doi ofiteri, despre care nu se stie inca daca sunt britanici sau canadieni. Harry si Meghan au sfidat-o pe Regina Elisabeta a II-a…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in

- Fosta actrița americana Meghan Markle, devenita ducesa de Sussex, înca nu a obținut cetațenia britanica, deși au trecut 18 luni de la casatoria cu prințul Harry al Marii Britanii, scrie Mediafax citând gala.fr.Potrivit legilor din regat, ducesa Meghan trebuie sa aștepte înca…