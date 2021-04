Meghan Markle nu va naște la spital. Cine o va ajuta să își aducă pe lume copilul Ducesa de Sussex, Meghan Markle, nu vrea sa nasca acasa. Aceasta deoarece la nașterea primului copil și-a dorit acest lucru și nu a avut parte de el. Iar acum se „razbuna”. Ducesa de Sussex, Meghan Markle, insarcinata cu cel de-al doilea copil, vrea sa nasca acasa. Ea a incercat acest lucru si cu primul ei copil, Archie, insa Casa regala britanica i-a recomandat sa nasca la un spital privat din Londra relateaza ziarul spaniol ABC. Ducii de Sussex au decis ca cel de-al doilea lor copil, o fetita, sa se nasca la resedinta lor din Montecito, in California. Mai sunt cateva saptamani pana la venirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

