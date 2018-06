Abia și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu și deja se zvonește ca Ducii de Sussex iși maresc familia. Potrivit presei straine, Meghan Markle este insarcinata cu gemeni. Revista National Enquirer a scris despre Prințul Harry ca se afla in culmea fericirii, iar hollywoodlife.com a adaugat ca Meghan și soțul ei ar fi aflat de... Read More Post-ul Meghan Markle, insarcinata cu gemeni. Toate detaliile despre sarcina Ducesei apare prima data in TaBu .