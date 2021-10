Meghan Markle a cerut Congresului Statelor Unite sa garanteze dreptul la un concediu parental pentru toti rezidentii americani. Sotia printului Harry a recunsocut ca ea insasi a fost „coplesita” la inceputul lunii iunie, dupa nasterea fiicei sale. „Nu sunt nici o reprezentanta aleasa in administratie, nici o femeie politician. Sunt, la fel ca multi altii, un cetatean angajat si o mama.(…) In iunie, eu si sotul meu am devenit parintii celui de-al doilea copil al nostru. La fel ca toti parintii, eram foarte bucurosi. La fel ca multi alti parinti, am fost coplesiti. Dar, spre deosebire de alti parinti,…