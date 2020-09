Meghan Markle (39 de ani) nu a renunțat la cetațenia ei americana pentru a-și pastra deschisa calea catre politica. Meghan Markle „ia in considerare sa candideze la președinția Statelor Unite” Ducesa de Sussex „ia in considerare in mod serios candidarea la președinția Statelor Unite ale Americii”, a spus o sursa apropiata ei, pentru Vanity Fair, citeaza Mirror . Prințul Harry (36 de ani) și Meghan Markle le-au vorbit recent cetațenilor americani, incurajandu-i sa voteze in alegerile care urmeaza. Totodata, cuplul a rugat votanții sa „respinga discursurile de ura, dezinformarea și negativitatea…