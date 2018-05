Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle s-au casatorit, sambata (19 mai), la capela St. George de pe domeniul Windsor, dupa 2 ani de relatie. Fosta iubita a Printului Harry, devastata la ceremonia religioasa cu Meghan Markle! Printul mostenitor al Marii Britanii a dorit ca fostele sale iubite sa fie prezente…

- Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, si logodnica sa, Meghan Markle, se vor casatori religios, sambata. Nunta regala va avea loc in capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor. Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni al 16-lea cuplu al familiei regale care iși…

- Printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle se casatoresc astazi, la Windsor. Ceremonia religioasa va avea loc la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, […]

- Incepand cu ora 11, putem urmari cu toții Nunta Anului 2018! OK!Romania va ține la curent cu intregul program al mirilor Prințul Harry și Meghan Markle, dar și cu toate detaliile care vor face din ceremonia și petrecerea regale un adevarat spectacol monden! Ziua pe care mulți dintre noi o așteptam a…

- Un cor crestin de muzica gospel si un talentat violoncelist in varsta de 19 ani se numara printre artistii care vor asigura partiturile muzicale ce vor fi utilizate in timpul nuntii printului Harry cu fosta actrita americana Meghan Markle, care va avea loc in luna mai la Londra, au anuntat marti reprezentantii…

- Nunta Printul Harry al Marii Britanii cu aleasa inimii lui se apropie cu pasi repezi. El si Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai. La fericitul eveniment vor lua parte si aproximativ 2000 de britanici. Cununia religioasa va avea loc la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor din Anglia!…

- "Printul Harry si domnisoara Meghan Markle au invitat 2.640 de persoane in parcul Castelului Windson pentru a asista la sosirea lor'' si a ''invitatilor acestora", iar apoi, dupa ceremonie, ''pentru a asista la procesiunea in caleasca cu punctul de plecare din Castelul Windson'', a precizat palatul…