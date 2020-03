Meghan Markle, gest controversat la adresa Reginei. Este a treia oară când o sfidează Fosta actrita Meghan Markle se va reuni saptamana aceasta cu printul Harry la Londra pentru a participa la ultima aparitie publica a cuplului princiar inainte de a inceta sa mai reprezinte familia regala britanica. Meghan nu intentioneaza sa-l aduca si pe fiul lor, Archie, stranepotul reginei Elisabeta a II-a, fapt care a intristat-o profund pe suverana, relateaza editia online a ziarului spaniol ABC.Dupa problemele provocate de asa numitul "Megxit" si neplacerile aduse de presupusele relatii ale fiului sau Andrew cu Jeffrey Epstein, acuzat de pedofilie, regina isi dorea foarte mult sa-l intalneasca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

