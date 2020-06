Meghan Markle, despre confictele din SUA: „Viața lui George Floyd a contat” Meghan Markle a transmis, intr-un mesaj video adresat absolventilor de la fostul sau liceul din Los Angeles, ca se simte devastata de conflictele rasile din America. Soția prințului Harry a vorbit și despre moartea lui George Floyd , afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis. In contextul pandemiei de COVID-19, Meghan Markle nu a putut sa participe la ceremonia de absolvire a liceenilor de la Immaculate Heart High School, fostul ei liceu din Los Angeles, dar le-a transmis acestora un mesaj video, publicat in revista Essence . „Dupa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

