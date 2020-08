Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a facut un apel „la schimbare” la viitoarele alegeri prezidențiale din SUA, care se vor desfașura pe 3 noiembrie. Markle a renunțat astfel la neutralitatea caracteristica membrilor familiei regale britanice, informeaza Agerpres.

- Actrita americana Meghan Markle, sotia printului Harry, a renuntat joi la neutralitatea ce ii caracterizeaza in mod normal pe membrii familiei regale britanice, lansand un apel la ''schimbare'' la viitoarele alegeri prezidentiale din SUA, din 3 noiembrie, relateaza AFP. Markle s-a exprimat…

- Actrita americana Meghan Markle, sotia printului Harry, a renuntat joi la neutralitatea ce ii caracterizeaza in mod normal pe membrii familiei regale britanice, lansand un apel la ''schimbare'' la viitoarele alegeri prezidentiale din SUA, din 3 noiembrie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Markle…

- Seful de personal al Casei Albe, Mark Meadows, a spus ca Trump si-a exprimat ingrijorarea referitoare la votul prin coresponenta, atunci cand a facut referire la amanarea scrutinului. "Vom organiza alegerile pe 3 noiembrie, iar presedintele va castiga", a afirmat Meadows la emisiunea "Face the Nation"…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite ar trebui amanate. De aceasta parere este actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, care a declarat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca se teme ca scrutinul ar putea fi fraudat.

- Premierul din Coasta de Fildeș, Amadou Gon Coulibaly, a murit dupa ce i s-a facut in timpul ședinței de guvern. In varsta de 61 de ani, el fusese desemnat drept candidat al partidului aflat la putere in alegerile prezidențiale programate sa aiba loc in octombrie, relateaza BBC.

- Șeful statului, Igor Dodon, și președintele PAS, Maia Sandu, raman favoriți in cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna. Potrivit unui nou sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, ei sunt cei care ar accede in turul doi.

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres. „A fost o onoare sa concurez…