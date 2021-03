Fosta ducesa de Sussex are planuri mari pentru anul 2024. Anturajul din care fac parte politicieni democrați, dar și interviul acordat lui Oprah Winfrey o pot ajuta sa devina prima femeie președinte al SUA, potrivit mai multor surse apropiate. Meghan Markle le-ar fi impartașit prietenilor ideile sale politice, iar interviul acordat celebrei Oprah Winfrey i-ar putea fi un real sprijin, au declarat surse pentru ziarul Mail on Sunday , citeaza Hotnews .Ea nu se ferește sa ascunda relațiile cu membri marcanți ai Partidului Democrat in scopul formarii de echipe pentru strangere de fonduri și construirii…